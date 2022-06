Nuoto: Barelli 'Paltrinieri e' di stimolo per tutta la squadra' (Di lunedì 27 giugno 2022) "I ragazzi si sono comportati molto bene ai Mondiali". ROMA - "I ragazzi si sono comportati molto bene ai Mondiali, siamo soddisfatti, ci attendavamo risultati di grande prestigio. E' un momento di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) "I ragazzi si sono comportati molto bene ai Mondiali". ROMA - "I ragazzi si sono comportati molto bene ai Mondiali, siamo soddisfatti, ci attendavamo risultati di grande prestigio. E' un momento di ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Nuoto: Barelli 'Paltrinieri e' di stimolo per tutta la squadra' - glooit : Nuoto: Barelli,Mondiale record e' orgoglio per sport azzurro leggi su Gloo - CatelliRossella : Nuoto: Barelli,Mondiale record e' orgoglio per sport azzurro - Nuoto - ANSA - ansacalciosport : Nuoto: Barelli,Mondiale record e' orgoglio per sport azzurro. Il bilancio del presidente Fin:ma emergenza piscine n… - infoitsport : Mondiali Nuoto, Barelli 'Azzurri orgoglio per lo sport italiano' -