Nasce Sud Chiama Nord | il partito di Giarrusso e De Luca «per liberare l’Italia partendo dalla Sicilia»

(Di lunedì 27 giugno 2022) Lo avevano preannunciato da tempo, e adesso è arrivato: il sodalizio tra l’ex grillino Dinoe Cateno De, istrionico sindaco uscente di Messina, si è concretizzato oggi nel movimento politico Sud, «perinsieme». Recita così il comunicato stampa diffuso per annunciare la nascita del, nato in vista delle elezioni regionaline di novembre: «Sarà un movimento popolare ed al tempo stesso unche, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto ”patto di solidarietà Sud”». Unper i delusi Il ...

"Sarà un movimento popolare ed al tempo stesso un partito che, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto "patto di solidarietàNord", ...Vertis Sgrnel 2007 su iniziativa del Ceo Amedeo Giurazza e del Vice Presidente Renato ... hanno fondato la prima e unica SGR delItalia attiva nella gestione di fondi di private equity e ...Facebook Shares “Poche chiacchiere e molti fatti: il movimento politico Sud Chiama Nord coinvolgerà nuovamente i cittadini, oggi più che mai disamorati dal teatrino dei partiti vecchi e nuovi, per lib ...Nasce il movimento politico Sud chiama Nord «per liberare insieme l’Italia, partendo dalla Sicilia": così l’europarlamentare ex M5s Dino Giarrusso, e l’ex sindaco di Messina candidato governatore in S ...