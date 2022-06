Maxi rissa con i separatori di fila: orrore e paura all'aeroporto di Perugia | Video (Di lunedì 27 giugno 2022) Caos all'aeroporto San Francesco d'Assisi di Perugia. Qui otto persone sono state arrestata per aver scatenato una Maxi rissa. Tutto, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe iniziato da un uomo che, accompagnando alcuni amici al gate per Tirana, ha iniziato a discutere con altre persone in fila per il volo. In pochi secondi la discussione è degenerata e le persone coinvolte hanno utilizzato come oggetti contundenti alcuni separatori di fila in metallo posti nelle vicinanze dei banchi di accettazione. Immediata la reazione degli agenti della Polizia di Stato, avvisati dagli altri passeggeri. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, chiamati per assistere i feriti. Solo una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale per ulteriori cure, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Caos all'San Francesco d'Assisi di. Qui otto persone sono state arrestata per aver scatenato una. Tutto, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe iniziato da un uomo che, accompagnando alcuni amici al gate per Tirana, ha iniziato a discutere con altre persone inper il volo. In pochi secondi la discussione è degenerata e le persone coinvolte hanno utilizzato come oggetti contundenti alcunidiin metallo posti nelle vicinanze dei banchi di accettazione. Immediata la reazione degli agenti della Polizia di Stato, avvisati dagli altri passeggeri. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, chiamati per assistere i feriti. Solo una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale per ulteriori cure, ...

