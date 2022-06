Mara Venier sogna di tornare in tv con Maria De Filippi: "Anche domani" (Di lunedì 27 giugno 2022) Mara Venier sogna di tornare in tv con Maria De Filippi: c'è già un programma in ballo? Mara Venier sogna di tornare in tv con Maria De Filippi: “Anche domani” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)diin tv conDe: c'è già un programma in ballo?diin tv conDe: “” su Donne Magazine.

Pubblicità

rickyhunter071 : @Eugene_Dearborn @Gitro77 Xchè l'indottrinamento mediatico ha fatto il suo effetto, se lo dice la TV scendono in pi… - VanityFairIt : Il conduttore, che sta già lavorando sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, non ha potuto ritirare person… - lostjnpieces : @latteaigomiti tu come mara venier *io sarò sempre con voi* - Renatol14222036 : @Piccanto66 @MasterAb88 Lo schare dice che Mara Venier è stata battuta. Cosa c'è di male? Moltissime volte i progra… - PaluzzoM : MA QUESTO CREMONINI CON I CAPELLI ROSSI?? *Mara venier ride* #techetechete -