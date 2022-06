L'ottica, ma non solo: i numeri dell'impero di Leonardo Del Vecchio (Di lunedì 27 giugno 2022) Luxottica, impero mondiale dell'ottica, le partecipazioni in Unicredit, Mediobanca e Generali, le sfide aperte per il futuro con Zuckerberg lasciate agli eredi: viaggio nel mondo di Leonardo Del Vecchio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Luxmondiale, le partecipazioni in Unicredit, Mediobanca e Generali, le sfide aperte per il futuro con Zuckerberg lasciate agli eredi: viaggio nel mondo diDel

Pubblicità

giadaxhaz : @harblvd non è vero è un’illusione ottica - Nathan_Gr_ : @Campanelli11 @Gio_Dusi Eh, infatti non impazzirei per lui, però un 99, mancino e a 0… Non saprei, potrebbe essere… - VittorioBanti : @SoqquadroM Certamente! Aggiungo che la lista antisistema non va vista nell'ottica di prendere la maggioranza assol… - senzafretta1 : @SimoPillon Il tuo Dio non esiste perché se ci fosse sarebbe quello del Vangelo, nella sua interezza però!…senza le… - precioustomline : @valab91 onestamente concordo. cioè ci sta l’adrenalina iniziale oppure quando la tua squadra fa punto però per ese… -