LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | un argento ed un bronzo dal badminton! Semeraro d’argento nel karate

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.34 PALLAMANO – L’Italia cede 38-35 all’Egitto nel match valido per il girone A del torneo maschile. 19.31 LOTTA GRECO-ROMANA – Tra poco dovrebbe ripartire il programma con Ignazio Sanfilippo che andrà a giocarsi ilnei -67 kg mentre Mirco Minguzzi andrà a caccia dell’oro nei -87 kg. 19.28 VOLLEY – La Turchia conquista il primo set (26-24) nel match con l’Italia valido per il girone C del torneo femminile. 19.25 VOLLEY – Time out della Turchia con l’Italia che è riuscita ad accorciare fino al 23-22 nel primo set. 19.22 VOLLEY – Turchia avanti 22-19 sull’Italia nel corso del primo set del match valido per il girone C del torneo femminile. 19.19 ...