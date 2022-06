L’insopportabile supportare e il dimenticato sostenere

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Non ti sopporto più, davvero” cantava un po’ di anni fa Zucchero Fornaciari. “Non ti supporto più” verrebbe da parafrasare oggi. Ormai tutti supportano qualcosa o qualcuno (e corrispondentemente tutti richiedono, auspicano o reclamano un supporto). Non è l’inattesa reviviscenza di eclissati sentimenti solidali, è l’effetto del conformismo imitativo che diventa coazione linguistica a ripetere. Ci sono le associazioni, le fondazioni, i soggetti pubblici e privati che supportano la ricerca scientifica, il restauro dei monumenti, gli interventi a tutela dell’ambiente e le più diverse iniziative sociali e culturali; gli insegnanti che supportano l’azione educativa dei genitori e i genitori che supportano quella didattica degli insegnanti; i calciatori e gli sportivi in genere che in vista di un impegno importante invocano il supporto del pubblico, e così via. Manca poco che in una ...