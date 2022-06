L’esame di Stato tra ricordi, battute e simpatici aneddoti (Di lunedì 27 giugno 2022) di Andrea Orza Molti momenti nella vita lasciano il segno, ma pochi come L’esame di maturità ci fanno sentire veramente “grande”. Tutti hanno il ricordo dell’adrenalina, le mani sudate sui fogli istituzionali che avrebbero deciso il temuto voto. Ancora, la voce rotta mista e il timore di non aver studiato abbastanza, ma anche l’emozione del grande passo verso un futuro sconosciuto. I ragazzi della VE del Liceo Scientifico Giovanni Da Procida, classe 1986, si raccontano. Matteo Fiorillo, Cetty Pepe e Alessandro Gambardella, in un coro a tre voci commemorano il loro esame di Stato e augurano alle nuove generazioni di affrontarlo appassionatamente. Matteo qual è l’aneddoto più esilarante che ti viene in mente? “Lo svenimento improvviso della più brava della classe è Stato un momento memorabile. Sarà Stato lo stress ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 27 giugno 2022) di Andrea Orza Molti momenti nella vita lasciano il segno, ma pochi comedi maturità ci fanno sentire veramente “grande”. Tutti hanno il ricordo dell’adrenalina, le mani sudate sui fogli istituzionali che avrebbero deciso il temuto voto. Ancora, la voce rotta mista e il timore di non aver studiato abbastanza, ma anche l’emozione del grande passo verso un futuro sconosciuto. I ragazzi della VE del Liceo Scientifico Giovanni Da Procida, classe 1986, si raccontano. Matteo Fiorillo, Cetty Pepe e Alessandro Gambardella, in un coro a tre voci commemorano il loro esame die augurano alle nuove generazioni di affrontarlo appassionatamente. Matteo qual è l’aneddoto più esilarante che ti viene in mente? “Lo svenimento improvviso della più brava della classe èun momento memorabile. Saràlo stress ...

