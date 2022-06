Lazio, Lotito farà lo stadio: due le ipotesi (Di lunedì 27 giugno 2022) Prende sempre più quota l’idea dello stadio in casa Lazio: Lotito è deciso e potrebbe usare il Flaminio per costruire la nuova casa biancoceleste Lotito è deciso e vuole fare lo stadio nuovo per la Lazio. Il patron biancoceleste avrebbe trovato spiragli positivi dopo l’incontro con Gualtieri nella scorsa settimana. La prima ipotesi è quella del Flaminio con la società che dovrà presentare il progetto entro l’estate. Tre le caratteristiche da tenere in considerazione: aumento della capienza a 40 mila posti, copertura anche delle Tribune e un parcheggio da almeno 5 mila posti. In caso contrario si dovesse cambiare zona, con i terreni della Tiberina prima alternativa. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Prende sempre più quota l’idea delloin casaè deciso e potrebbe usare il Flaminio per costruire la nuova casa biancocelesteè deciso e vuole fare lonuovo per la. Il patron biancoceleste avrebbe trovato spiragli positivi dopo l’incontro con Gualtieri nella scorsa settimana. La primaè quella del Flaminio con la società che dovrà presentare il progetto entro l’estate. Tre le caratteristiche da tenere in considerazione: aumento della capienza a 40 mila posti, copertura anche delle Tribune e un parcheggio da almeno 5 mila posti. In caso contrario si dovesse cambiare zona, con i terreni della Tiberina prima alternativa. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CMondavio : RT @AllRoundLazio: ????| PARLA CLAUDIO #LOTITO: 'Farò il nuovo stadio della Lazio. Come ho già ricostruito il centro sportivo di Formello che… - vocelaziale : #Lotito:?? “Farò il nuovo Stadio della #Lazio, come il centro sportivo di Formello, oggi invidiato da chiunque”?? - aangariswant : RT @ndl00: #Lazio, #Lotito:“Farò il nuovo Stadio della Lazio, come il centro sportivo di Formello, oggi invidiato da chiunque”. @CorSport - aangariswant : RT @laziopress: CdS | Lotito: “Farò lo stadio della Lazio”, ma l’ipotesi Flaminio resta complicata - pasqualinipatri : CdS | Lotito: “Farò lo stadio della Lazio”, ma l’ipotesi Flaminio resta complicata -