(Di lunedì 27 giugno 2022) Nelle scorse ore l’ex opinionista diha risposto ad alcune domande dei fan e in particolar modo si è mostrata aperta ad un suo ritorno all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi.ha spiegato di essere molto legata alla trasmissione di Canale 5 in quanto è stata la sua prima “casa”, come l’ha definita lei, e tornarci la divertirebbe molto, soprattuttocosì avrebbe la possibilità di dire tutto ciò che pensa sui protagonisti, soprattutto quelli del Trono Over di: Atornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mida. Ne avrei di cose da dire lì ad ...

Pubblicità

IsaeChia : Karina Cascella svela perché tornerebbe a #UominieDonne: “Mi divertirei da morire a…” L’opinionista chiude invece… - zazoomblog : Karina Cascella: un sogno in costume bellezza rara - #Karina #Cascella: #sogno #costume - B1693 : leggo del possibile ritorno de “la talpa” tra l’altro unico vero reality sensato ed è subito karina cascella che av… - its_Cazzimmosa : Finalmente ! La talpa è IL REALITY. Io mi ricordo degli scleri di Karina Cascella e di Trentalance che era la talpa… - zazoomblog : Ricordate Karina Cascella? Sommersa dalle critiche in queste ore il motivo è impensabile - #Ricordate #Karina… -

Fortementein.com

Per amore aveva lasciato Napoli ma l'abbiamo rivista agli studi Mediaset che insinuava una relazione tra il suo fidanzato e l'opinonista. Maria le propone allora il trono nel 2007. La ...Nel 2008, 14 anni fa, l'ultima edizione condotta da Paola Perrego: la talpa era Franco Trentalance, ma vinse. Si trattava della terza edizione, la seconda andata in onda su Italia 1, ... Karina Cascella, confessione straziante, “Ci ha picchiato…”. Il racconto delle violenze subite Karina Cascella svela perché tornerebbe a Uomini e Donne: “Mi divertirei da morire a…”. Karina Cascella ha risposto ad alcune domande dei fan ...Viaggiare per un'influencer è faticoso, ha assicurato Martina Strazzer, star 22enne di TikTok, di ritorno da un viaggio in Egitto. Gaia Zorzi non ci sta e bacchetta la giovane imprenditrice, ricordand ...