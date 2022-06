Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 27 giugno 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Lo dimostra anche il voto nelle amministrative del 12 giugno ed i ballottaggi del 27. Crescono Pd e Fratelli d'Italia, mentre Lega e M5S toccano i loro minimi storici da anni, con questi ultimi penalizzati dalla scissione del nuovo gruppo guidato da Luigi Di Maio. L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 28 giugno FdI - 23,4 (+0,3% rispetto al 14 giugno) Pd - 21,6% (+0,3%) Lega - 14,7% (-0,4%) M5S - 11,5% (-1%) FI - 7,2% (-0,2%) Azione/+ Europa - 5,2% (-0,1%) Italia Viva - 2,6% (+0,1%) IPSOS per Corriere della Sera del 26 maggio FdI - 21% (+0,3% ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 giugno 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Lo dimostra anche ilnelle amministrative del 12 giugno ed i ballottaggi del 27. Crescono Pd e Fratelli d'Italia, mentre Lega e M5S toccano i loro minimi storici da anni, con questipenalizzati dalla scissione del nuovo gruppo guidato da Luigi Di Maio. L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 28 giugno FdI - 23,4 (+0,3% rispetto al 14 giugno) Pd - 21,6% (+0,3%) Lega - 14,7% (-0,4%) M5S - 11,5% (-1%) FI - 7,2% (-0,2%) Azione/+ Europa - 5,2% (-0,1%) Italia Viva - 2,6% (+0,1%) IPSOS per Corriere della Sera del 26 maggio FdI - 21% (+0,3% ...

