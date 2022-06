Giani, ‘con Aspi sinergia essenziale per sviluppo infrastrutturale toscana’ (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il punto fatto oggi con Società Autostrade è molto importante perché ci restituisce l’immagine di una Toscana moderna e che va avanti realizzando con impegno e nei tempi gli accordi presi. Una sinergia essenziale per lo sviluppo infrastrutturale della Toscana. Penso ad esempio al nuovo tracciato con la galleria a tre corsie più lunga d’Europa fra Barberino e Calenzano, al completamento, a Osteria Nuova, nel Comune di Bagno a Ripoli, della terza corsia autostradale, ai lavori in corso per consentire di mettere un’ulteriore galleria accanto a quella esistente di San Donato. Naturalmente ci sono molte cose da fare e sono quelle su cui come Regione ci siamo impegnando con forza. Prima di tutto la terza corsia Firenze – Prato – Pistoia che passa dalla realizzazione dello svincolo di Peretola, e tutta una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il punto fatto oggi con Società Autostrade è molto importante perché ci restituisce l’immagine di una Toscana moderna e che va avanti realizzando con impegno e nei tempi gli accordi presi. Unaper lodella Toscana. Penso ad esempio al nuovo tracciato con la galleria a tre corsie più lunga d’Europa fra Barberino e Calenzano, al completamento, a Osteria Nuova, nel Comune di Bagno a Ripoli, della terza corsia autostradale, ai lavori in corso per consentire di mettere un’ulteriore galleria accanto a quella esistente di San Donato. Naturalmente ci sono molte cose da fare e sono quelle su cui come Regione ci siamo impegnando con forza. Prima di tutto la terza corsia Firenze – Prato – Pistoia che passa dalla realizzazione dello svincolo di Peretola, e tutta una ...

Pubblicità

StraNotizie : Giani, 'con Aspi sinergia essenziale per sviluppo infrastrutturale toscana' - popoloZeta : RT @il_latinista: Pensate alla tristezza del Giani che aveva già pronta la foto con Raspini a Lucca e non ha potuto postarla. Sad Giani htt… - ciacciaebraca : @michbold @GCerqueti In Toscana tira brutta aria. A Pistoia il sindaco di destra (ma destra per davvero) rieletto c… - Ernesto29296958 : RT @il_latinista: Pensate alla tristezza del Giani che aveva già pronta la foto con Raspini a Lucca e non ha potuto postarla. Sad Giani htt… - ladydiferro1970 : @andtrap Senza la Pescivendola Ceccardi ma con un politico minimamente serio Giani non la spuntava -