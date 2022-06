Estate e intossicazioni alimentari | quali sono i cibi a cui fare attenzione e i consigli per mangiare in sicurezza

(Di lunedì 27 giugno 2022) Inalcunidiventino pericolosamente nocivi per il nostro organismo, tra il caldo che moltiplica i rischi die tossinfezioni, e noi che, rilassati e in ferie, facciamo meno...

Pubblicità

INRAN

Infatti, tra le prime a farsi vive insono proprio le fastidiose zanzare. Sono loro che col ... Questa, secondo un rapporto dell' ISS , avrebbe creatoa seguito dell'ingestione ...Tra i "malanni" più diffusi troviamo, ad esempio, gastroenteriti ealimentari, ... Tuttavia, un'altra patologia molto diffusa in, specie nei bambini, è l'otite cosiddetta "estiva". ... Avvelenamento da sole: cosa è, sintomi e trattamento Per le donne in gravidanza è importante bere la giusta quantità d'acqua, specie durante l'estate. Ma esagerare può portare squilibri.