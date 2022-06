Elodie, contro Meloni e Salvini: quando la musica non basta per farsi notare (Di lunedì 27 giugno 2022) Attacchi contro Matteo Salvini, la Lega e Giorgia Meloni da parte della cantante romana che così fa breccia sul pubblico buonista Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) AttacchiMatteo, la Lega e Giorgiada parte della cantante romana che così fa breccia sul pubblico buonista

Pubblicità

Miriam13318088 : Elodie si scaglia contro la Meloni: ecco cosa ha detto - - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Elodie asfalta la Meloni: “Donna arrabbiata, troppa rabbia nei sui discorsi sulla comunità LGBT”: Elodie ha criticato Gior… - danalloydthomas : RT @sanctemicael: 'Lo confesso. Non sapevo chi fosse Elodie fino a quando non mi è capitato sotto gli occhi I'articolo. Apprendo che è una… - sanctemicael : 'Lo confesso. Non sapevo chi fosse Elodie fino a quando non mi è capitato sotto gli occhi I'articolo. Apprendo che… - StigmabaseF : Elodie, lo sfogo contro Giorgia Meloni: 'Una donna piena di rabbia, ecco di cosa avrebbe bisogno': Come pronosticat… -