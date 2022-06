Dipendenti Atm aggrediti: oggi sciopero di due ore indetto dalle organizzazioni sindacali (Di lunedì 27 giugno 2022) Nelle ultime settimane sono stati malmenati un lavoratore, un capotreno e due ferrovieri. I sindacalisti: "Il trasporto pubblico è diventato un Far West" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Nelle ultime settimane sono stati malmenati un lavoratore, un capotreno e due ferrovieri. Isti: "Il trasporto pubblico è diventato un Far West"

