Corbo: “Ospina non fa la differenza. Mertens non può dare molto. Napoli più forte già così” (Di lunedì 27 giugno 2022) Antonio Corbo di Repubblica ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle ultime tematiche di casa azzurra. Si parla molto dell’addio di Ospina che va all’Al-Nasr, nonostante fosse il preferito di Spalletti: “Io credo che il Napoli così com’è è già molto forte. Ospina non fa la differenza, mentre Koulibaly si, quindi se De Laurentiis non lo vende il Napoli può essere già considerato più forte“. Ma c’è un altro tema in casa Napoli molto ricorrente, ovvero quello del rinnovo di Mertens, secondo la radio ufficiale ci sono segnali di avvicinamento tra il club ed il giocatore, ma secondo il giornalista oramai il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 giugno 2022) Antoniodi Repubblica ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kisssulle ultime tematiche di casa azzurra. Si parladell’addio diche va all’Al-Nasr, nonostante fosse il preferito di Spalletti: “Io credo che ilcom’è è giànon fa la, mentre Koulibaly si, quindi se De Laurentiis non lo vende ilpuò essere già considerato più“. Ma c’è un altro tema in casaricorrente, ovvero quello del rinnovo di, secondo la radio ufficiale ci sono segnali di avvicinamento tra il club ed il giocatore, ma secondo il giornalista oramai il ...

