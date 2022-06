Calcio | Nizza Lucien Favre è il nuovo allenatore

Pubblicità

laregione : Lucien Favre ritorna sulla panchina del Nizza - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Nizza, Favre è il nuovo allenatore, Galtier verso il PSG - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Nizza, Favre è il nuovo allenatore, Galtier verso il PSG - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Nizza, Favre è il nuovo allenatore, Galtier verso il PSG - apetrazzuolo : UFFICIALE - Nizza, Favre è il nuovo allenatore, Galtier verso il PSG -

È un allenatore esperto, che ha avuto successo in Bundesliga, ma anche qui a". "Ovunque ha trovato rispetto e ammirazione. Ci piace il suo modo di allenare le squadre e si adatta perfettamente ...Christophe Galtier non è più l'allenatore del, adesso è ufficiale. Il club francese ha comunicato infatti la separazione dall'allenatore che andrà a sedersi sulla prestigiosa panchina del Psg con l'annuncio atteso a breve. Al suo posto, i ...Torna sulla panchina del club della Costa Azzurra, guidato dal 2016 al 2018.NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) - Lucien Favre è il nuovo allenatore del Nizza. A rendere noto il successore di Christophe ...Dopo le molte speculazioni arriva l’ufficialità: Lucien Favre è il nuovo tecnico del Nizza per la prossima stagione ...