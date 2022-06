Brunori Sas, al via il tour estivo: tutte le date (Di lunedì 27 giugno 2022) Partito ufficialmente il tour estivo di Brunori Sas che porterà il suo cantautorato profondo e ironico nei principali festival italiani “Grazie di cuore davvero, bellissimo!” così Brunori Sas ha salutato e ringraziato il pubblico del Milano Summer Festival, che si è lasciato conquistare dal coinvolgente show del cantautore. Due ore di puro live quelle di venerdì 24 giugno, in un’atmosfera calda e più che mai accogliente: il modo perfetto per Dario Brunori per estendere l’abbraccio ai fan e accompagnarli per tutta l’estate, dando il via alla leg estiva di concerti nelle arene e nei festival più importanti d’Italia. Il Brunori Sas Estate 2022 prodotto da Vivo Concerti arriva dopo l’incredibile successo del primo grande tour indoor in cui il cantautore ha messo a segno ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Partito ufficialmente ildiSas che porterà il suo cantautorato profondo e ironico nei principali festival italiani “Grazie di cuore davvero, bellissimo!” cosìSas ha salutato e ringraziato il pubblico del Milano Summer Festival, che si è lasciato conquistare dal coinvolgente show del cantautore. Due ore di puro live quelle di venerdì 24 giugno, in un’atmosfera calda e più che mai accogliente: il modo perfetto per Darioper estendere l’abbraccio ai fan e accompagnarli per tutta l’estate, dando il via alla leg estiva di concerti nelle arene e nei festival più importanti d’Italia. IlSas Estate 2022 prodotto da Vivo Concerti arriva dopo l’incredibile successo del primo grandeindoor in cui il cantautore ha messo a segno ...

