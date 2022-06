Andrea Delogu: “Amo un uomo molto più giovane di me e …” (Di lunedì 27 giugno 2022) Andrea Delogu ha parlato del suo nuovo fidanzato, un modello di 23 anni di nome Luigi. “Amo un uomo molto più giovane di me. E allora?”. La confessione della conduttrice. Andrea Delogu è una nota conduttrice la quale negli ultimi tempi è stata parecchio sotto i riflettori per via della sua vita privata e sentimentale. Sembra che infatti dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, adesso Andrea abbia ritrovato l’amore. Ma chi è il nuovo fidanzato e cosa sappiamo di lui? L’uomo che è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice si chiamerebbe Luigi Bruno, un modello di 23 anni di cui Andrea sembra averne parlato per la prima volta in pubblico lo scorso mese di marzo. Questo amore sembra sia stato sotto i ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 27 giugno 2022)ha parlato del suo nuovo fidanzato, un modello di 23 anni di nome Luigi. “Amo unpiùdi me. E allora?”. La confessione della conduttrice.è una nota conduttrice la quale negli ultimi tempi è stata parecchio sotto i riflettori per via della sua vita privata e sentimentale. Sembra che infatti dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, adessoabbia ritrovato l’amore. Ma chi è il nuovo fidanzato e cosa sappiamo di lui? L’che è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice si chiamerebbe Luigi Bruno, un modello di 23 anni di cuisembra averne parlato per la prima volta in pubblico lo scorso mese di marzo. Questo amore sembra sia stato sotto i ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Andrea Delogu felice che mai con Luigi Bruno. Le critiche? Solo sessismo #Gossipitaliano #Chi #isoladeifamosi2022… - CaputoItalo : I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno - il magazine: CONTRAPPASSO | Il PRIMO ROMANZO di ANDREA DELOGU [... - opsslillybeth : Ho appena scoperto che stanno facendo le prove per il Tim summer hits e sto letteralmente sclerando per piuma(irama… - AngoloDV : Andrea Delogu: 'Amo un uomo più giovane, e allora?' #andreadelogu #AngolodelleNotizie #timsummerhits #amici #isola - redazionerumors : La conduttrice televisiva Andrea Delogu ha ritrovato l'amore con Luigi Bruno, un modello di 23 anni. In un'intervis… -