Ancora incendi a Roma, rogo sulla via Aurelia: si alza una grossa nuvola di fumo nero (Di lunedì 27 giugno 2022) Ancora incendi a Roma , dopo quelli degli ultimi giorni che hanno coinvolto prima la zona della discarica di Malagrotta, poi il quadrante est della Capitale. Una grossa nuvola di fumo nero si è alzata ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022), dopo quelli degli ultimi giorni che hanno coinvolto prima la zona della discarica di Malagrotta, poi il quadrante est della Capitale. Unadisi èta ...

Pubblicità

ilSicilia : #Cronaca #incendi Ancora incendi nel Palermitano: fiamme nella linea ferrata, treni in ritardo… - MARESITAS : RT @leggoit: Ancora incendi a #roma, rogo sulla via Aurelia: si alza una grossa nuvola di fumo nero - leggoit : Ancora incendi a #roma, rogo sulla via Aurelia: si alza una grossa nuvola di fumo nero - telodogratis : Ancora incendi nel palermitano, fiamme nella linea ferrata, treni in ritardo - palermo24h : Incessanti gli incendi in provincia di Palermo: Partinico, Madonie, Bagheria e ancora San Martino -