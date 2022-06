Trofeo Shalom, il Benevento e la Juve Stabia volano in finale (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Benevento si qualifica per la finale della 37esima edizione del Trofeo Shalom battendo la Cavese per 3 reti a 1 dopo una gara sofferta. Il primo tempo infatti ha messo in luce la maggior voglia dei ragazzi di mister Napolitano che specialmente nel primo tempo ha dominato i giallorossi grazie ad un duraturo possesso palla che gli ha consentito di andare in vantaggio al 18° minuto con un colpo di testa di Fraciello. Solo al 40° un errore del portiere cavese Iannaccone regala al numero 10 del Benevento, Carriola, un pallone malgestito che viene depositato in rete per il pareggio che rimette in gioco la squadra di mister Bergamino. Nel secondo tempo cambia la gara appannaggio dei giallorossi che grazie al nuovo entrato Carfora, già mattatore contro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilsi qualifica per ladella 37esima edizione delbattendo la Cavese per 3 reti a 1 dopo una gara sofferta. Il primo tempo infatti ha messo in luce la maggior voglia dei ragazzi di mister Napolitano che specialmente nel primo tempo ha dominato i giallorossi grazie ad un duraturo possesso palla che gli ha consentito di andare in vantaggio al 18° minuto con un colpo di testa di Fraciello. Solo al 40° un errore del portiere cavese Iannaccone regala al numero 10 del, Carriola, un pallone malgestito che viene depositato in rete per il pareggio che rimette in gioco la squadra di mister Bergamino. Nel secondo tempo cambia la gara appannaggio dei giallorossi che grazie al nuovo entrato Carfora, già mattatore contro ...

RobertaFazio7 : RT @LegaProOfficial: Pareggio 2-2 per la Rappresentativa Under 17 #LegaPro con la @ssjuvestabiaspa al Trofeo Shalom ?? Doppietta di Beccaro… - LegaProOfficial : Pareggio 2-2 per la Rappresentativa Under 17 #LegaPro con la @ssjuvestabiaspa al Trofeo Shalom ?? Doppietta di Becc… - ssjuvestabiaspa : Trofeo Shalom, Juve Stabia-Nazionale Lega Pro 2-2: un pareggio che vale la finale #ForzaJuveStabia - RobertaFazio7 : RT @LegaProOfficial: ???? Buon esordio per la Rappresentativa Under 17 #LegaPro al Trofeo Shalom ?? 2-0 all’Avellino, in gol Capozzi e Beccar… - ilvaglio1 : Paduli - Trofeo Shalom, i risultati della seconda giornata #trofeoshalom #benevento -