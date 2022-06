"Suonano le sirene": pioggia di fuoco su Kiev. Scatta lo tsunami russo sulla capitale (Di domenica 26 giugno 2022) Severodonetsk ormai è caduta nelle mani dei russi. Gli ucraini tentano di resistere ancora a Est ma le forze armate dello zar a quanto pare avrebbero gioco facile nell'avanzata verso Ovest. La Russia intanto sta cercando di trascinare nel conflitto anche la Bielorussia. Solo ieri Lukashenko ha fatto sapere che il blocco sulla enclave di Kaliningrad ha il sapore "di una dichiarazione di guerra". Parole forti che possono fare esplodere il conflitto anche sul fronte bielorusso. Ore 7.10 Media: attacco missilistico su Kiev all'alba: almeno quattro esplosioni Alcune esplosioni sono state sentite all'alba a Kiev. Lo riferisce il Kyiv Independent, che parla di tre deflagrazioni. Secondo quanto riportato sui social le esplosioni sarebbero state più numerose, almeno quattro, e sono state causate da missili da crociera russi: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Severodonetsk ormai è caduta nelle mani dei russi. Gli ucraini tentano di resistere ancora a Est ma le forze armate dello zar a quanto pare avrebbero gioco facile nell'avanzata verso Ovest. La Russia intanto sta cercando di trascinare nel conflitto anche la Bielorussia. Solo ieri Lukashenko ha fatto sapere che il bloccoenclave di Kaliningrad ha il sapore "di una dichiarazione di guerra". Parole forti che possono fare esplodere il conflitto anche sul fronte bielo. Ore 7.10 Media: attacco missilistico suall'alba: almeno quattro esplosioni Alcune esplosioni sono state sentite all'alba a. Lo riferisce il Kyiv Independent, che parla di tre deflagrazioni. Secondo quanto riportato sui social le esplosioni sarebbero state più numerose, almeno quattro, e sono state causate da missili da crociera russi: ...

