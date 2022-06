(Di domenica 26 giugno 2022) I corpi di17, per lo più giovani, sono stati scoperti in unclub in un sobborgo di East London, in Sud Africa, ha riferito la polizia locale. 'Ci sono diciassette giovani che ...

Pubblicità

leggoit : Strage in un night in Sudafrica, almeno 17 persone trovate morte -

leggo.it

I corpi di almeno 17 persone, per lo più giovani, sono stati scoperti in unclub in un sobborgo di East London, in Sud Africa, ha riferito la polizia locale. 'Ci sono diciassette giovani che sono stati trovati morti in un locale notturno qui a East London. Le ...La dinamica ricorda, su scala minore, quanto avvenne il 12 giugno 2016 a Orlando, in Florida: Omar Mateen fecein unfrequentato da gay, 49 i morti. Massacro "offerto" allo Stato ... Strage in un night in Sudafrica, almeno 17 persone trovate morte I corpi di almeno 17 persone, per lo più giovani, sono stati scoperti in un night club in un sobborgo di East London, in Sud Africa, ha riferito la polizia locale. «Ci sono ...Due vittime e dieci feriti, il killer è una norvegese di origine iraniana. Sospeso il Pride. Il precedente di Orlando e gli attacchi in Norvegia ...