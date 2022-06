Psg, Campos metterà fuori rosa gli esuberi: a rischio anche Icardi (Di domenica 26 giugno 2022) Il nuovo direttore sportivo del Paris Sain-Germain, Luis Campos, è pronto ad avviare una vera e propria rivoluzione all’interno del club francese, liberandosi di tutti i giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Stando a quanto riportato da ‘Le Parisien’, i calciatori in esubero potrebbero essere messi alla porta anche utilizzando maniere molto forti poiché, qualora qualcuno di opponesse alla cessione, verrebbe immediatamente rimesso fuori rosa. Sulla lista dei partenti ci sarebbe anche l’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, che potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Il nuovo direttore sportivo del Paris Sain-Germain, Luis, è pronto ad avviare una vera e propria rivoluzione all’interno del club francese, liberandosi di tutti i giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Stando a quanto riportato da ‘Le Parisien’, i calciatori in esubero potrebbero essere messi alla portautilizzando maniere molto forti poiché, qualora qualcuno di opponesse alla cessione, verrebbe immediatamente rimesso. Sulla lista dei partenti ci sarebbel’ex attaccante dell’Inter, Mauro, che potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato. SportFace.

