Pizza Village, a Napoli più di un milione di presenze. Boom di turisti stranieri (Di domenica 26 giugno 2022) Calendario 2022 e 2023 già stabilito per il Pizza Village, con tappe a Milano, Dubai, Londra e New York, mentre partner e sponsor già chiedono di conoscere le date per l'undicesima edizione dell'evento a Napoli. "La ripartenza ci ha sorpresi, non abbiamo ancora il bilancio definitivo – dichiarano gli organizzatori -, ma certamente saranno confermati, e forse superati, i numeri con cui abbiamo chiuso l'edizione del 2019".Sono i dati a convincere tutti: oltre un milione di presenze, l'aumento di ospiti stranieri, alberghi e strutture di accoglienza sold out per le richieste, tutti aspetti che ai media nazionali e internazionali, radio e televisioni in particolare, non sono sfuggiti tanto da dedicare numerosi servizi all'evento promuovendo le bellezze della città di ...

