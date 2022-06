Paura in casa, entrano i ladri ed esplodono colpi di pistola contro proprietario (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPontelandolfo (Bn) – Ennesima incursione di malviventi un un’abitazione. Ennesima tragedia sfiorata. I ladri, infatti, penetrati in un appartamento in via Vittime del Lavoro, nel centro di Pontelandolfo, si sono imbattuti nel proprietario. L’uomo, 47 anni, ha tentato una reazione. Uno dei malviventi ha esploso dei colpi di pistola ma, fortunatamente, senza colpire nessuno. I ladri si sono poi dileguati senza portare via nulla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pontelandolfo per avviare le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPontelandolfo (Bn) – Ennesima incursione di malviventi un un’abitazione. Ennesima tragedia sfiorata. I, infatti, penetrati in un appartamento in via Vittime del Lavoro, nel centro di Pontelandolfo, si sono imbattuti nel proprietario. L’uomo, 47 anni, ha tentato una reazione. Uno dei malviventi ha esploso deidima, fortunatamente, senzare nessuno. Isi sono poi dileguati senza portare via nulla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pontelandolfo per avviare le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

