LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Filippo Zana regola Lorenzo Rota nello sprint a ranghi ristretti

16.52 Amici e amiche di OA Sport, grazie per aver seguito questo appassionante Campionato Italiano in nostra compagnia. Da tutta la redazione l'augurio di una piacevole serata! 

16.49 Ecco l'ordine d'arrivo: 
1 Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) 5h41'34" 
2 Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert) s.t. 
3 Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) s.t. 
4 Andrea Piccolo (Drone Hopper – Androni Giocattoli) s.t. 
5 Filippo Baroncini (Trek-Segafredo) +32" 
6 Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) +32" 
7 Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces) +32" 

16.46 Quella odierna è senza dubbio l'affermazione più importante della carriera per Filippo Zana. Il classe '99 originario di Piovene Rocchette

