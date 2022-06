L'ex M5s Giarrusso fonda un partito autonomista e fa ticket con Cateno De Luca' (Di domenica 26 giugno 2022) Ormai siamo alla moltiplicazione dei partiti e dei gruppi parlamentari: da M5s - oltre alla diaspora nei vari gruppi del parlamento - sono nati Alternativa c'è, poi Italexit di Paragone , poi il ... Leggi su globalist (Di domenica 26 giugno 2022) Ormai siamo alla moltiplicazione dei partiti e dei gruppi parlamentari: da M5s - oltre alla diaspora nei vari gruppi del parlamento - sono nati Alternativa c'è, poi Italexit di Paragone , poi il ...

Pubblicità

globalistIT : - AnnigioGiovanni : @gladiatoremassi Non lo metto in dubbio. Io parlo di strategia politica. Impelagarsi nei mille rivoli del M5S pieno… - LinaPenny1 : RT @UnaGirovaga: eccolo qui #Giarrusso il “Jeeg Robot” con Cateno De Luca. ha cambiato più partiti che mutande quest'ultimo. ????? https://… - UnaGirovaga : eccolo qui #Giarrusso il “Jeeg Robot” con Cateno De Luca. ha cambiato più partiti che mutande quest'ultimo. ????? - DonZauker1 : RT @Cortez1958: @luigidimaio non è migliore dei tanti Giuda traditori che lui stesso ha criticato quando hanno lasciato il M5S. Paragone, G… -