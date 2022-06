La settimana da one man show di Alessandro Orsini (Di domenica 26 giugno 2022) Dal 19 al 23 giugno, nonostante il numero ridotto di talk show e il fatto che la guerra in Ucraina sembra stia lentamente passando in secondo piano in molti dei palinsesti di approfondimento serale, si sono nuovamente registrate le consuete “narrative inedite” riguardanti l’andamento del conflitto, la politica estera del governo Draghi e le immancabili polemiche sulle cosiddette “liste di proscrizione”. Nel corso dell’ultima settimana a tener banco è stato quasi esclusivamente il professore di sociologia generale e del terrorismo della Luiss, Alessandro Orsini, in una sorta di one man show tra Non è l’Arena su La 7 e Cartabianca su Rai 3. La domenica sera, ospite della trasmissione di Massimo Giletti, il professore Orsini è tornato nuovamente a ribadire come in Italia ci sia ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 giugno 2022) Dal 19 al 23 giugno, nonostante il numero ridotto di talke il fatto che la guerra in Ucraina sembra stia lentamente passando in secondo piano in molti dei palinsesti di approfondimento serale, si sono nuovamente registrate le consuete “narrative inedite” riguardanti l’andamento del conflitto, la politica estera del governo Draghi e le immancabili polemiche sulle cosiddette “liste di proscrizione”. Nel corso dell’ultimaa tener banco è stato quasi esclusivamente il professore di sociologia generale e del terrorismo della Luiss,, in una sorta di one mantra Non è l’Arena su La 7 e Cartabianca su Rai 3. La domenica sera, ospite della trasmissione di Massimo Giletti, il professoreè tornato nuovamente a ribadire come in Italia ci sia ...

