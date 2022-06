Golf | KPMG Women’s PGA Championship 2022 | In Gee Chun resta in testa nonostante un cattivo terzo giro

(Di domenica 26 giugno 2022) Neanche unda 75 colpi, 3 sopra il par, ferma In Gee. La sudcoreanasaldamente incon lo score di -8,ndo la prima della corsa verso un trionfo Major che le manca da sei anni. E sarebbe il primo alPGA, che è finora rimasto come il suo peggiore in termini di risultati tra i cinque che compongono il calendario femminile. Al secondo posto ancora Corea del Sud, con Hye-Jin Choi posta a -5 e che seguita ad avere una più che valida continuità (finora per lei 69 71 70). In un dominio dell’Estremo Oriente tornato più vivo che mai, a tenere alta la bandiera USA ci pensa Lexi Thompson, anche lei seconda a -5 come pure l’altra sudcoreana Sei Young Kim.: Haotong Li ...

Le migliori golfiste del panorama internazionale si sfidano questa settimana in uno dei cinque Major stagionali. Spazio al Women's Championship (montepremi 9 milioni di dollari), torneo nato nel 1955 ed organizzato dalla Professional Golfers' Association of America. She wasn't quite in a universe of one, but Sei Young Kim occupied a tiny minority early in the week of this KPMG Women's PGA ... Lexi Thompson, Hye-Jin Choi, Sei Young Kim among the chasers for Sunday's final round at Congressional Country Club ...