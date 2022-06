E se un domani dovessimo pentirci del Pnrr? Qualche indizio c'è (Di domenica 26 giugno 2022) Solo una parte dei fondi sarà rivolta all’innovazione e alla transizione verde, l’Italia ha colto l’occasione per finanziare la spesa pubblica ordinaria su fronte sociale. Questa parte del piano non porta crescita ma più debito (e anche più equità, si spera) Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 giugno 2022) Solo una parte dei fondi sarà rivolta all’innovazione e alla transizione verde, l’Italia ha colto l’occasione per finanziare la spesa pubblica ordinaria su fronte sociale. Questa parte del piano non porta crescita ma più debito (e anche più equità, si spera)

