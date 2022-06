Comunali, oltre 2 mln al voto per eleggere 65 sindaci nei ballottaggi (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Più di due milioni di elettori chiamati alle urne, oggi, per eleggere 65 sindaci nei ballottaggi delle elezioni Comunali. Per il secondo turno delle elezioni Amministrative, i cittadini dovranno scegliere i sindaci delle loro città, dopo i risultati dell’Election Day di domenica 12 giugno. Si vota in 59 centri nelle regioni a tatuto ordinario e in 6 nelle regioni a statuto speciale per un totale di 65 comuni. Tra questi, soltanto due contano meno di 15 mila abitanti: Castelbottaccio, in provincia di Campobasso, e Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, che vanno al ballottaggio per parità di preferenze tra i due candidati più votati al primo turno.Unico capoluogo di regione al voto è Catanzaro. La città calabrese, che conta 73.294 elettori, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Più di due milioni di elettori chiamati alle urne, oggi, per65neidelle elezioni. Per il secondo turno delle elezioni Amministrative, i cittadini dovranno scegliere idelle loro città, dopo i risultati dell’Election Day di domenica 12 giugno. Si vota in 59 centri nelle regioni a tatuto ordinario e in 6 nelle regioni a statuto speciale per un totale di 65 comuni. Tra questi, soltanto due contano meno di 15 mila abitanti: Castelbottaccio, in provincia di Campobasso, e Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, che vanno alo per parità di preferenze tra i due candidati più votati al primo turno.Unico capoluogo di regione alè Catanzaro. La città calabrese, che conta 73.294 elettori, ...

