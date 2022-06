Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sull’isola… di Gabriele: “Qui lo abbiamo concepito” (Di domenica 26 giugno 2022) “Gabriele è stato concepito qui: siamo venuti nella stessa data, sulla stessa spiaggia, abbiamo guardato lo stesso mare, abbiamo anche scelto lo stesso albergo” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tornati a Lampedusa l’estate dopo che la cicogna ha portato nelle loro vite il loro bimbo. “Lampedusa è l’isola di Gabriele” dicono al settimanale “Chi” mostrando il luogo del… “diletto”. La passione tra loro dopo l’arrivo del secondogenito di Clizia è ancora più forte: “Se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l’attesa rafforza il desiderio” dice lei. Lui, invece, ha vissuto la gravidanza passo dopo passo accanto alla Incorvaia: “Non vedevo l’ora che crescesse la pancia e di mese in mese la vedevo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 giugno 2022) “è statoqui: siamo venuti nella stessa data, sulla stessa spiaggia,guardato lo stesso mare,anche scelto lo stesso albergo”sono tornati a Lampedusa l’estate dopo che la cicogna ha portato nelle loro vite il loro bimbo. “Lampedusa è l’isola di” dicono al settimanale “Chi” mostrando il luogo del… “diletto”. La passione tra loro dopo l’arrivo del secondogenito diè ancora più forte: “Se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l’attesa rafforza il desiderio” dice lei. Lui, invece, ha vissuto la gravidanza passo dopo passo accanto alla: “Non vedevo l’ora che crescesse la pancia e di mese in mese la vedevo ...

