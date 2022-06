Usa | aborto | Blinken | preoccupazioni da ribaltamento Roe v Wade

(Di sabato 25 giugno 2022) "Come Segretario di Stato, di solito evito di commentare le sentenze della Corte Suprema". Inizia così Antony J., Segretario di Stato americano in un messaggio diffuso dal Dipartimento di ...

Pubblicità

ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - marcocappato : +++ FLASH +++ Usa, abolita storica sentenza aborto +++ (ANSA) Anche da una brutta notizia si può trarre forza per… - lauraboldrini : La Corte suprema #Usa cancella il diritto delle statunitensi di decidere del proprio corpo. Un passo indietro di 5… - balox68 : @Giulia_B Nessuno ha cancellato il diritto di aborto negli Usa, la corte suprema ha solo ratificato il fatto che ne… - pancraziovaleri : RT @CremaschiG: Abolito il diritto all’ #Aborto negli #USA La morale è questa : la vita va rispettata dal concepimento poi i bambini si p… -

Blinken, Segretario di Stato americano in un messaggio diffuso dal Dipartimento di Stato. "Ma ... La Corte Suprema ha deciso a maggioranza con 6 voti a favore e 3 contrari e l'non è più ...Quella sentenza ha portato il diritto alla livello federale : "la corte ha dichiarato nullo lo statuto sullin quanto vago ed eccessivamente lesivo nei confronti di coloro che si ...Blinken, Segretario di Stato americano in un messaggio diffuso dal Dipartimento di Stato Usa. "Ma la decisione di ... con 6 voti a favore e 3 contrari e l'aborto non è più protetto a livello ...La revoca del diritto d'aborto, l'inflazione a livelli record, il prezzo del carburante che continua a correre, i contagi da Covid ancora un'emergenza, guardando all'America, non c'è niente che inviti ...