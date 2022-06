Torino, Di Marzio: “Juric è in cerca di un portiere, spuntano due profili: le ultime” (Di sabato 25 giugno 2022) Torino DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlano del mercato del Torino. Ecco quanto affermato. “Il Torino è alla ricerca di un portiere da mettere a disposizione di Juric e affiancare a Etrit Berisha per la prossima stagione, e si inserisce per Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina destinato a partire in questa sessione di calciomercato. Sul portiere polacco c’è sempre l’Espanyol, che ha l’accordo con il giocatore ma non con la Fiorentina, oltre al Reims sullo sfondo. Ma il Torino si sta inserendo sull’ex portiere dell’Empoli e proverà a superare la ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlano del mercato del. Ecco quanto affermato. “Ilè alla ridi unda mettere a disposizione die affiancare a Etrit Berisha per la prossima stagione, e si inserisce per Bartlomiej Dragowski,della Fiorentina destinato a partire in questa sessione di calciomercato. Sulpolacco c’è sempre l’Espanyol, che ha l’accordo con il giocatore ma non con la Fiorentina, oltre al Reims sullo sfondo. Ma ilsi sta inserendo sull’exdell’Empoli e proverà a superare la ...

Pubblicità

Fiorentinanews : #DiMarzio: 'Il #Torino tenta l'ultima spiaggia per #Mandragora, rimangono 48 ore. Salgono le quotazioni di #Gollini… - Cuore_Toro : Di Marzio: riflessioni del #torino su #gabriel - inserimento per #Dragowski - RBertorotta : @MatteoCava98 @lucacohen A giorni incontro inter Torino secondo di marzio e pedullà, di marzio ha detto che l'inte… - AndreaInterNews : Dopo aver visto il calendario della Serie A, l'#Inter si aspetta il rilancio del #PSG per #Skriniar tra la prima e… - acafaro65 : RT @forumJuventus: Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? Pogba sarà a Torino tra il 5 e l'8 Luglio ???? La Juve non ha mollato Di Maria… -