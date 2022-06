Tango | tulipani e pizza

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 25 giugno 2022) Antonio Mattera ci racconta, alla sua maniera, la sua finale di coppa del Mondo 1978 tra Argentina e Olanda, tra… e… Domenica 25 giugno 1978, quella domenica, come al solito, i nostri genitori, miei e dei miei cugini, decidono di uscire. Moglie e prole accodati, naturalmente. Per la verità, mio padre, Vittorio e mio zio, Pasquale, non sono molto felici. E nemmeno io, appena dieci anni, e i miei cuginetti maschi. E’ la domenica della finale dei Mondiali di Argentina del 1978. Si scontrano l’Olanda e l’Argentina. Due protagonisti mancanti: uno Cruijff, mancante per sua volontà proprio dalla intera rassegna. Un mito per noi ragazzini, comunque. L’altro, Diego Armando Maradona, giovanissimo astro nascente dell’Argentinos Jr e che già faceva parlare di sé, tanto che spesso, nelle partitelle fra noi, si incominciava ...