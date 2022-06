Strootman può restare in Serie A: un club sul centrocampista del Marsiglia (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, l’Hellas Verona starebbe pensando a Kevin Strootman come rinforzo per il centrocampo. Il calciatore olandese, di proprietà dell’Olympique Marsiglia ma nella scorsa stagione in forza al Cagliari, piace molto al ds del Verona Marroccu che infatti avrebbe già avviato i contatti con il calciatore. Calciomercato-Verona-Strootman-Cioffi Kevin Strootman potrebbe dunque essere un’arma in più per il neotecnico Gabriele Cioffi, dopo che la società veneta, pochi giorni fa, ha già portato a termine l’operazione Thomas Henry. Nonostante i diversi problemi fisici che hanno colpito l’ex Roma la scorsa stagione, il calciatore rappresenta un profilo di esperienza e quantità. C’è dunque ottimismo nella società del patron Maurizio Setti per la riuscita ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, l’Hellas Verona starebbe pensando a Kevincome rinforzo per il centrocampo. Il calciatore olandese, di proprietà dell’Olympiquema nella scorsa stagione in forza al Cagliari, piace molto al ds del Verona Marroccu che infatti avrebbe già avviato i contatti con il calciatore. Calciomercato-Verona--Cioffi Kevinpotrebbe dunque essere un’arma in più per il neotecnico Gabriele Cioffi, dopo che la società veneta, pochi giorni fa, ha già portato a termine l’operazione Thomas Henry. Nonostante i diversi problemi fisici che hanno colpito l’ex Roma la scorsa stagione, il calciatore rappresenta un profilo di esperienza e quantità. C’è dunque ottimismo nella società del patron Maurizio Setti per la riuscita ...

