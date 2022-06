Scacchi | Nepomniachtchi-Caruana | che botta e risposta a metà Torneo dei Candidati 2022!

(Di sabato 25 giugno 2022) Giro di boa aldei2022: a Madrid, l’evento che vedrà arrivare lo sfidante al titolo mondiale detenuto da Magnus Carlsen sta vivendo qualcosa di raramente visto nella storia. Iancontinua a colpire (con una certa collaborazione avversaria), Fabianoseguita a rispondere. E lo scontro diretto, che è programmato per il nono turno, si avvicina velocemente. RICHARD RAPPORT-IAN0-1 Non si fa fatica a definire questa come la partita dei rimpianti di Rapport, per delle ragioni che andremo a scoprire. Innanzitutto, si parte con la Difesa Petroff nella sua continuazione più conosciuta fino alla sesta mossa, dove ci sono tre continuazioni sostanzialmente equivalenti e “Nepo” sceglie 6… Ad6. Improvvisamente il magiaro vira su 9. Db3, arma dell’ormai ex ...

