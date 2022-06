Sarò stravagante ma Mario Giordano lo dice in faccia a Cesara Buonamici | alta tensione | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) Il diritto all'aborto divide. I due giornalisti Mediaset sono ospiti di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, e commentano in maniera diametralmente opposta quanto accaduto poche ore prima negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha ribto la storica sentenza Roe contro Wade del 1973 annullando così il diritto costituzionale all'aborto. Mentre in tutta l'America si sono scatenate roventi polemiche e i singoli Stati si preparano a legiferare in maniera autonoma sull'aborto (i governatori democratici hanno già invitato le donne a varcare i confini per ottenere il diritto all'aborto che verrà negato in molti Stati a guida repubblicana, soprattutto nel Sud del Paese), il dibattito lambisce anche l'Italia. Il Vaticano chiede di riaprire la ...