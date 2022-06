Sampdoria | summit di mercato a casa di Giampaolo | il punto sul mercato in entrata e in uscita

Leggi su sportface

(Di sabato 25 giugno 2022)diieri per la. L’incontro è andato in scena a Giulianova, indi Marcoed erano presenti il ds Faggiano, Antonio Romei, Marco Lanna e Carlo Osti. L’obiettivo era fare ildella situazione in vista della prossima stagione, a partire dal modulo tattico a cui vorrebbe affidarsi il tecnico della: il 4-1-4-1. Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbero tanti quindi gli attaccanti da sfoltire, al netto anche del rinnovo di Fabio Quagliarella che sarà annunciato a giorni. Potrebbe partire invece Thorsby che, in caso di offerta da 6/7 milioni, lascerà con grande probabilità il club ligure. In, piacciono Caldara e Bryan Gil. SportFace.