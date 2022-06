Roma, stop alle botticelle nelle ore più calde fino al 15 settembre (Di sabato 25 giugno 2022) stop alle botticelle, dalle 13 alle 17 tutti i giorni dal primo giugno al 15 settembre a Roma. In caso di temperature superiori a 35 gradi è fatto divieto di far lavorare i cavalli: la restrizione è ... Leggi su leggo (Di sabato 25 giugno 2022), d1317 tutti i giorni dal primo giugno al 15. In caso di temperature superiori a 35 gradi è fatto divieto di far lavorare i cavalli: la restrizione è ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sotto controllo l'incendio che da ieri interessa l'ex discarica di Malagrotta a Roma. Per spegnere il rogo che ha r… - Bolid61841879 : @DAZN_IT A proposito di Roma, mettete Juve Roma, con il gol REGOLARE della Roma annullato e con rigore che non è st… - leggoit : Roma, stop alle botticelle nelle ore più calde fino al 15 settembre - Assertivo_ : Vasco Rossi - Ti Taglio La Gola 'Vasco Non Stop Live 2022' Roma - Circo ... - ilRomanistaweb : ?? Mercato: sprint per #Celik, stop per #Frattesi e chiacchiere su #Zaniolo In questo fine settimana si chiuderà l’a… -