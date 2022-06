Programmi TV di stasera, sabato 25 giugno 2022. Con Mario Tozzi ad Atlantide (Di sabato 25 giugno 2022) Mario Tozzi Rai1, ore 21.20: Una Voce per Padre Pio – Nuova Edizione Intrattenimento. Da Piazza SS. Annunziata in Pietrelcina il programma che da 23 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio, riunisce grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Beppe Fiorello, Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro, e tanti altri e l’Orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Conduce Mara Venier. (Qui maggiori info). Rai2, ore 21.20: Nessuna Bugia può rimanere Nascosta Film del 2020, di Jake Helgren, con Maiara Walsh e Eve Mauro.. Prodotto in USA. Durata:91 minuti. Trama: Per restaurare una grande villa, Jules si fa aiutare da un una interior designer conosciuta per caso, ma quando l’assume ancora non sa che ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 giugno 2022)Rai1, ore 21.20: Una Voce per Padre Pio – Nuova Edizione Intrattenimento. Da Piazza SS. Annunziata in Pietrelcina il programma che da 23 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio, riunisce grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Beppe Fiorello, Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro, e tanti altri e l’Orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Conduce Mara Venier. (Qui maggiori info). Rai2, ore 21.20: Nessuna Bugia può rimanere Nascosta Film del 2020, di Jake Helgren, con Maiara Walsh e Eve Mauro.. Prodotto in USA. Durata:91 minuti. Trama: Per restaurare una grande villa, Jules si fa aiutare da un una interior designer conosciuta per caso, ma quando l’assume ancora non sa che ...

Pubblicità

AnnaMancini81 : Stasera in tv domenica 26 giugno 2022, I programmi in onda - ParliamoDiNews : Guida Tv domenica 26 giugno 2022 i programmi di stasera i film in tv #CATALOGHI #guidatv #guidatvmediaset… - curlygirlhere : Oggi giornata per niente produttiva, sto cercando di recuperare qualcosa stasera perché so che domani non riuscirò… - zazoomblog : Programmi TV di stasera sabato 25 giugno 2022. Con Mario Tozzi ad Atlantide - #Programmi #stasera #sabato #giugno - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 25 giugno 2022 -