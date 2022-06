Patriarca russo Kirill cade per terra | pavimento bagnato

(Di sabato 25 giugno 2022) Ilè scivolato nel tempio di Novorossijsk ed è caduto mentre scendeva dal pulpito durante la messa. Secondo il capo della chiesa ortodossa russa "ilera", ha detto citato dai media russi. "Il fatto che io sia caduto oggi non significa nulla", ha detto, reduce dalle fortissime polemiche sul suo schierarsi dalla parte del Cremlino nella guerra con l'Ucraina. "Ilè bellissimo, puoi specchiarti, è così lucido e liscio. Ma quando l'acquasu di lui, anche se è acqua santa, sono le leggi della fisica a funzionare. Su questo belsono caduto così purtroppo. Ma per grazia di Dio, senza alcuna conseguenza" ha dettodella sua caduta.video width="746" height="420" ...

Pubblicità

Lilia_Zannoni : RT @francang1950: Il caduta di Kirill, il patriarca russo scivola sull'acqua santa e finisce a terra durante la funzione religiosa https://… - novantapercento : RT @Misurelli77: Kirill, il patriarca russo scivola sull'acqua santa e finisce a terra durante la funzione religiosa?????? - maddalena2471 : RT @Misurelli77: Kirill, il patriarca russo scivola sull'acqua santa e finisce a terra durante la funzione religiosa?????? - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: Il patriarca Kirill cade scivolando sull’acqua santa durante una messa | VIDEO - cesarebrogi1 : RT @Misurelli77: Kirill, il patriarca russo scivola sull'acqua santa e finisce a terra durante la funzione religiosa?????? -

... per le quali ilnon può essere toccato e sostenuto sui gradini". Insomma nessuno ha fatto in tempo a raccoglierlo, ma la colpa è del Covid.IlKirill è caduto nella chiesa di Novorossijsk mentre scendeva dal pulpito durante la messa a causa del pavimento bagnato dall' acqua santa . Kirill non ha riportato conseguenze. Lo ...Roma, 25 giu. (askanews) - Scivolone del patriarca Kirill nel tempio di Novorossijsk, città della Russia meridionale. Il capo della chiesa ...Milano, 25 giu. (askanews) - Il patriarca Kirill è scivolato nel tempio di Novorossijsk ed è caduto mentre scendeva dal pulpito durante la messa. Secondo il capo della chiesa ortodossa russa "il ...