Motocross, GP Indonesia 2022: orari MXGP e MX2 domenica 26 giugno, programma, streaming. Attenzione al fuso orario! (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo le prove libere e le qualifying race di oggi, il Mondiale di Motocross domani, domenica 26 giugno, vedrà andare in scena warm-up e gare della dodicesima tappa della stagione 2022: in programma a Samota-Sumbawa c’è il GP dell’Indonesia, sia per la MXGP che per la MX2. Sarà possibile guardare il GP dell’Indonesia in diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport+HD, in diretta streaming su MXGP-tv.com, Eurosport Player e RaiPlay, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della MXGP del GP dell’Indonesia. programma GP Indonesia 2022 Motocross domenica 26 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo le prove libere e le qualifying race di oggi, il Mondiale didomani,26, vedrà andare in scena warm-up e gare della dodicesima tappa della stagione: ina Samota-Sumbawa c’è il GP dell’, sia per lache per la MX2. Sarà possibile guardare il GP dell’in diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport+HD, in direttasu-tv.com, Eurosport Player e RaiPlay, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare delladel GP dell’GP26 ...

Pubblicità

Gazzetta_it : La MXGP torna in Asia: orari tv e info del GP dell’Indonesia - MONZASPEEDITALY : MXGP PRONTO PER L'AVVENTURA IN INDONESIA! #MXGPIndonesia #MXGP #Motocross - zoomextrem : Indonesia se acerca!! -