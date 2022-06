Milan Under-16, finale scudetto amara: la Roma passa ai supplementari (Di sabato 25 giugno 2022) La Roma vince 1-0 contro il Milan dopo i tempi supplementari nella finale del Campionato Nazionale Under-16 e si laurea campione d'Italia Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 giugno 2022) Lavince 1-0 contro ildopo i tempinelladel Campionato Nazionale-16 e si laurea campione d'Italia

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? LA ROMA UNDER 16 È CAMPIONE D’ITALIA! ???? Nella finale contro il Milan decide il gol di Nardozi durante secondo… - SkySport : #Milan, un altro scudetto: l'Under 15 batte la Fiorentina e vince il campionato #SkySport - SkySport : Milan, il futuro è di Camarda: chi è il bomber dello scudetto Under 15 #SkySport #Milan #Under15 #Camarda - AlessMarco10 : RT @OfficialASRoma: ?? LA ROMA UNDER 16 È CAMPIONE D’ITALIA! ???? Nella finale contro il Milan decide il gol di Nardozi durante secondo temp… - NaiveLeftist : RT @OfficialASRoma: ?? LA ROMA UNDER 16 È CAMPIONE D’ITALIA! ???? Nella finale contro il Milan decide il gol di Nardozi durante secondo temp… -