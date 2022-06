Lutto straziante per la star: doppia tragedia annunciata con un post sui social (Di sabato 25 giugno 2022) La giovane star è stata colpita da un Lutto davvero terribile: ha rivelato tutto tramite un post sui social, nessuno riesce a crederci. Stavano per sposarsi, ma poco prima delle nozze è accaduto ciò che mai nessuno avrebbe immaginato: la sua compagna con cui viveva una bellissima storia da diversi anni e che gli aveva L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 25 giugno 2022) La giovaneè stata colpita da undavvero terribile: ha rivelato tutto tramite unsui, nessuno riesce a crederci. Stavano per sposarsi, ma poco prima delle nozze è accaduto ciò che mai nessuno avrebbe immaginato: la sua compagna con cui viveva una bellissima storia da diversi anni e che gli aveva L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

falli_mentare : @lagnadelgay lutto straziante. Se pensi a come era fino a pochi anni fa da noi per un funerale… Praticamente doveva… - zazoomblog : “Devastati dal dolore”: enorme lutto in famiglia per Pamela Prati Lo straziante post sui social - #“Devastati… - zazoomblog : Grave lutto per Pamela Prati lo straziante addio sui social: “Devastati dal dolore” - #Grave #lutto #Pamela #Prati - blogtivvu : Grave lutto per Pamela Prati, lo straziante addio sui social: “Devastati dal dolore” - infoitcultura : Pamela Prati, grave lutto: è morto il nipote, straziante annuncio sui social -