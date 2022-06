Luoghi di pace per l’estate | L’Eremo di Sant’Ilarione che ti avvolge nel silenzio (Di sabato 25 giugno 2022) l’estate ci richiama a un tempo di vacanza, per fermarci e rigenerarci, non solo per il nostro benessere fisico ma anche e soprattutto per quello dell’anima e della psiche. Ecco allora dei Luoghi incantevoli dove durante la stagione estiva, è possibile ricaricarsi e riposarsi, lontani da tutto e tutti, per darne beneficio sia al corpo L'articolo Luoghi di pace per l’estate L’Eremo di Sant’Ilarione che ti avvolge nel silenzio proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 giugno 2022)ci richiama a un tempo di vacanza, per fermarci e rigenerarci, non solo per il nostro benessere fisico ma anche e soprattutto per quello dell’anima e della psiche. Ecco allora deiincantevoli dove durante la stagione estiva, è possibile ricaricarsi e riposarsi, lontani da tutto e tutti, per darne beneficio sia al corpo L'articolodiperdiche tinelproviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

dania1964 : RT @ChiranAngelgela: L'ospedale di #RenzoPiano in Uganda : 'costruisco luoghi di pace dove si impara a convivere'. #GinoStrada gli chiese… - ghezzi77 : @FabioLisci L'ho già fatto...nessuna paura, anzi un senso di pace. Non ho sentito le voci dei fantasmi. Mi sono inf… - Glicine00153383 : RT @Frank__Balian: Amo i luoghi dove ho incontrato un minuto di pace... Non li dimentico mai... Li porto con me e conosco la loro essenza i… - loredanamascia2 : RT @Frank__Balian: Amo i luoghi dove ho incontrato un minuto di pace... Non li dimentico mai... Li porto con me e conosco la loro essenza i… - Dida_ti : RT @Frank__Balian: Amo i luoghi dove ho incontrato un minuto di pace... Non li dimentico mai... Li porto con me e conosco la loro essenza i… -