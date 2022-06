LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: tripudio azzurro, doppietta d’oro per Minisini-Ruggiero! Medaglia anche negli highlight: argento! (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 L’oro in questa ultima gara della rassegna iridata è ovviamente andato all’Ucraina, nettamente prima con 95.0333. 16.09 Terminano dunque al meglio questi Mondiali di Nuoto artistico per l’Italia. Nel complesso sono cinque medaglie: due d’oro, una d’argento e due di bronzo. 16.08 92.2667 il punteggio delle azzurre grazie al 27.7000 nell’esecuzione, il 36.6667 nell’impressione artistica e il 27.9000 nella difficoltà. 16.07 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! STREPITOSEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 16.06 Bellissima prova delle nostre portacolori! Attendiamo il punteggio con grande ansia! 16.05 Per l’argento bisogna fare meglio di 91.9333. Nel turno preliminare l’Italia aveva conquistato 91.6667 punti. 16.04 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 L’oro in questa ultima gara della rassegna iridata è ovviamente andato all’Ucraina, nettamente prima con 95.0333. 16.09 Terminano dunque al meglio questidiper l’Italia. Nel complesso sono cinque medaglie: due, una d’argento e due di bronzo. 16.08 92.2667 il punteggio delle azzurre grazie al 27.7000 nell’esecuzione, il 36.6667 nell’impressione artistica e il 27.9000 nella difficoltà. 16.07 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! STREPITOSEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 16.06 Bellissima prova delle nostre portacolori! Attendiamo il punteggio con grande ansia! 16.05 Per l’argento bisogna fare meglio di 91.9333. Nel turno preliminare l’Italia aveva conquistato 91.6667 punti. 16.04 ...

