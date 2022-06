La solidarietà per gli ucraini rischia di affievolirsi e la colpa non è tutta dei talk (Di sabato 25 giugno 2022) Il 23 giugno 1812, duecentodieci anni fa, l’esercito di Napoleone attraversò il fiume Niemen e iniziò la campagna di Russia. Il ricordo di quella carneficina diventò storia più di cinquant’anni dopo: nel 1865 il conte Lev Tolstoj pubblicò la prima puntata di “Guerra e pace” sulla rivista Russkij Vestnik e nel 1869 Charles Minard, un ingegnere francese in pensione che era stato soprintendente della Scuola dei ponti e delle strade di Francia, disegnò quella che è considerata, a ragione, la più bella mappa di ogni tempo. Se non la conoscete e non ci credete, fermatevi a cercare su Google la “Carte figurative des pertés successive en hommes de l’Armée Française dans la campagne de Russie 1812”: l’avanzata sembra un serpente rosa-arancione che, rimpicciolendosi, striscia oltre il Niemen attraverso località come Wilna, Polotsk e Smolensk, fino a raggiungere Mosca e colorarsi di nero per la ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 giugno 2022) Il 23 giugno 1812, duecentodieci anni fa, l’esercito di Napoleone attraversò il fiume Niemen e iniziò la campagna di Russia. Il ricordo di quella carneficina diventò storia più di cinquant’anni dopo: nel 1865 il conte Lev Tolstoj pubblicò la prima puntata di “Guerra e pace” sulla rivista Russkij Vestnik e nel 1869 Charles Minard, un ingegnere francese in pensione che era stato soprintendente della Scuola dei ponti e delle strade di Francia, disegnò quella che è considerata, a ragione, la più bella mappa di ogni tempo. Se non la conoscete e non ci credete, fermatevi a cercare su Google la “Carte figurative des pertés successive en hommes de l’Armée Française dans la campagne de Russie 1812”: l’avanzata sembra un serpente rosa-arancione che, rimpicciolendosi, striscia oltre il Niemen attraverso località come Wilna, Polotsk e Smolensk, fino a raggiungere Mosca e colorarsi di nero per la ...

Ora, massima solidarietà al popolo ucraino: dopo aver subito l'invasione e la guerra che sappiamo, ... Ovvero, ricordare cosa disse all'Italia e agli italiani Paul Krugman, premio Nobel per l'Economia ...