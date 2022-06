La nuova bomba migratoria è già pronta per esplodere (Di sabato 25 giugno 2022) Nel completo silenzio mediatico e politico, gli sbarchi di immigrati nei porti italiani stanno tornando ai numeri dell’invasione che si contavano prima dell’accordo Italia-Libia, del Codice di condotta delle Ong e delle politiche di razionalizzazione dell’immigrazione decise dal primo governo Conte. I dati forniti dal ministero dell’Interno sono allarmanti: si è passati dagli 11.471 immigrati sbarcati nel 2019 ai 67.040 del 2021. Nonostante la pandemia e le pesanti restrizioni imposte ai cittadini, il governo italiano ha mantenuto i porti aperti all’immigrazione clandestina e nel 2021 ha cancellato ogni limitazione alle operazioni di traghettamento delle navi delle Ong, inclusa la quarantena a bordo dei cosiddetti volontari. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2022 Immigrazione in vertiginoso aumento Analizzando i numeri dei primi quattro mesi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 giugno 2022) Nel completo silenzio mediatico e politico, gli sbarchi di immigrati nei porti italiani stanno tornando ai numeri dell’invasione che si contavano prima dell’accordo Italia-Libia, del Codice di condotta delle Ong e delle politiche di razionalizzazione dell’immigrazione decise dal primo governo Conte. I dati forniti dal ministero dell’Interno sono allarmanti: si è passati dagli 11.471 immigrati sbarcati nel 2019 ai 67.040 del 2021. Nonostante la pandemia e le pesanti restrizioni imposte ai cittadini, il governo italiano ha mantenuto i porti aperti all’immigrazione clandestina e nel 2021 ha cancellato ogni limitazione alle operazioni di traghettamento delle navi delle Ong, inclusa la quarantena a bordo dei cosiddetti volontari. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2022 Immigrazione in vertiginoso aumento Analizzando i numeri dei primi quattro mesi ...

